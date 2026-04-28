Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tip1 diyabetli bisikletçiler: Hastalık profesyonel spora engel değil

28.04.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışan Team Novo Nordisk sporcuları Filippo Ridolfo ve Andrea Peron, Tip1 diyabetin profesyonel kariyere engel olmadığını söyledi.

Muğla'da düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışan ve tamamı Tip1 diyabetli sporculardan oluşan Team Novo Nordisk'in bisikletçileri Filippo Ridolfo ile Andrea Peron, hastalığın profesyonel spor kariyerine engel olmadığını belirtti. Ridolfo, 12 yaşında diyabet teşhisi konulduğunu ve doktoruna 'Hala bisikletime binebilir miyim?' diye sorduğunu, doktorunun ise bunun diyabet yönetimi için daha iyi olacağını söylediğini aktardı. Sürekli glikoz seviyesini izlemek gerektiğini ancak teknoloji sayesinde bunun kolaylaştığını ifade etti. Takımla tanışmasını anlatan Ridolfo, televizyonda gördüğü takıma başvurduğunu ve yetenek kampına katıldıktan sonra gelişim takımına, ardından profesyonel takıma katıldığını söyledi. Diyabetli çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Andrea Peron ise 16 yaşında diyabet teşhisi konulduğunu ve teşhisin sezon sonunda olmasının avantaj sağladığını belirtti. İtalya'da 23 yaş altı kategorisinde yarışırken profesyonel olmanın zor olduğunu, çünkü 15 yıl önce diyabete farklı bakıldığını söyledi. Team Novo Nordisk'in kurulduğu yıl takıma katıldığını ifade eden Peron, çalışmanın hayallere ulaşmada en önemli etken olduğunu ve çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için de motive edici olduğunu dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:17:43. #7.13#
SON DAKİKA: Tip1 diyabetli bisikletçiler: Hastalık profesyonel spora engel değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.