Tip1 diyabetli bisikletçiler: Hastalık profesyonel spora engel değil

Muğla'da düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışan ve tamamı Tip1 diyabetli sporculardan oluşan Team Novo Nordisk'in bisikletçileri Filippo Ridolfo ile Andrea Peron, hastalığın profesyonel spor kariyerine engel olmadığını belirtti. Ridolfo, 12 yaşında diyabet teşhisi konulduğunu ve doktoruna 'Hala bisikletime binebilir miyim?' diye sorduğunu, doktorunun ise bunun diyabet yönetimi için daha iyi olacağını söylediğini aktardı. Sürekli glikoz seviyesini izlemek gerektiğini ancak teknoloji sayesinde bunun kolaylaştığını ifade etti. Takımla tanışmasını anlatan Ridolfo, televizyonda gördüğü takıma başvurduğunu ve yetenek kampına katıldıktan sonra gelişim takımına, ardından profesyonel takıma katıldığını söyledi. Diyabetli çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Andrea Peron ise 16 yaşında diyabet teşhisi konulduğunu ve teşhisin sezon sonunda olmasının avantaj sağladığını belirtti. İtalya'da 23 yaş altı kategorisinde yarışırken profesyonel olmanın zor olduğunu, çünkü 15 yıl önce diyabete farklı bakıldığını söyledi. Team Novo Nordisk'in kurulduğu yıl takıma katıldığını ifade eden Peron, çalışmanın hayallere ulaşmada en önemli etken olduğunu ve çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için de motive edici olduğunu dile getirdi.