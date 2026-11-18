Bursa'nın Kestel ilçesi Uludağ Göller Bölgesi'nde kamp yaparken tipide mahsur kalan Haluk Yusuf Akyol (18) ve Mert Deniz Sevim (17), AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi sınırlarında yer alan Uludağ Göller Bölgesi'ndeki Kilimli Göl mevkisinde meydana geldi. Kamp yapmak amacıyla bölgeye giden Haluk Yusuf Akyol ve Mert Deniz Sevim, tipi nedeniyle mahsur kaldı. 2 arkadaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama kurtarma çalışması sonucu Akyol ve Sevim'in yeri tespit edildi. Bulundukları yerden alınan 2 kişi, ekipler eşliğinde Alaçam mevkisindeki güvenli alana indirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Haluk Yusuf Akyol ve Mert Deniz Sevim, jandarma ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi.