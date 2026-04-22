Tır çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde tırın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
R.K. (40) idaresindeki 35 AUJ 668 plakalı tır, Atatürk Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Erceylan'a (80) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde Erceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince R.K. gözaltına alındı.
