TIR ile Çarpışan Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR ile kafa kafaya çarpışan kamyonetin sürücüsü Emin Erel (22), tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Haziran'da saat 05.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Boyalıca Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Emin Erel'in kullandığı 16 BGY 501 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Hakan B. (54) yönetimindeki 35 HA 2375 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Erel, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Erel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Emin Erel, bu sabah hayatını kaybetti. Erel'in, yarın Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.