Tır Kazasında Ölüm: Şoföre Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tır Kazasında Ölüm: Şoföre Hapis İstemi

12.02.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazanın sanığına 6 yıla kadar hapis isteniyor.

Avcılar'da, tırın yanından geçmek isteyen motosikletlinin önünde duran başka bir tırın dorsesine çarpıp, hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sanık tır şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında cumhuriyet savcısınca mütalaa verildi.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin Saraç, maktul Onur Sönmemiş'in annesi müşteki Dilek Sönmemiş ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Saraç savunmasında, olay esnasında bir bayrakçı ya da kontrolcü kullanmadığını ifade etti.

İstanbul'da tır kullanıcılarının gün içerisinde çok fazla manevra yaptığını, her manevrada kontrolcü bulundurmanın mümkün olmadığını öne süren Saraç, iki kere sinyal verdiğini, dörtlülerini yaktığını, arkasında bulunan araçlar ile motosikletli birinin kendisini görüp durduğunu, maktulü çok hızlı olduğu için görmediğini savundu.

Müşteki anne Dilek Sönmemiş ise sanığın araçla dönüş yaptığı esnada dışarıda kontrolcü birinin olması gerektiğini anlattı.

Olayda ihmal olduğunu düşündüğünü dile getiren Sönmemiş şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Saraç'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı, bu nedenle sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Mart 2025'te Firuzköy Bulvarı'nda seyreden sanık Hüseyin Saraç'ın (40) idaresindeki tırın Onur Sönmemiş'in (20) motosikletine çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtiliyor.

Kazada Sönmemiş'in hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, alınan trafik bilirkişisi raporunda sanığın manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı anlaşıldığından asli kusurlu olduğu, maktulün ise dikkatsiz, tedbirsiz araç sevk ve idare ettiği için tali kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda maktulün ölümünün olayla uyumlu olarak genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından dolayı meydana geldiğinin tespit edildiği aktarılıyor.

Trafik bilirkişisi ve Adli Tıp Kurumu raporları kapsamında sanığın asli kusurlu olduğunun sabit bulunduğunun anlaşıldığına dikkati çekilen iddianamede, sanığın "taksir derecesinde kusurlu davranış" sonucu maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulanıyor.

Tır şoförü Saraç hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır Kazasında Ölüm: Şoföre Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:24:44. #7.11#
SON DAKİKA: Tır Kazasında Ölüm: Şoföre Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.