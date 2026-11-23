TIR kazasında yaralanan Sinan Karabulut hastanede öldü, 3 kişi tedavi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'a çarpan otomobilde yaralanan Sinan Karabulut (31), kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken diğer 3 yaralının tedavisi sürüyor.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Siirt'in Kurtalan ilçesi Toytepe köyü mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'a çarpan otomobilde yaralanan 4 kişiden Sinan Karabulut (31), kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karabulut'un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: DHA
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