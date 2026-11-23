HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Siirt'in Kurtalan ilçesi Toytepe köyü mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'a çarpan otomobilde yaralanan 4 kişiden Sinan Karabulut (31), kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karabulut'un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akif ÖZALP/SİİRT,