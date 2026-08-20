Tır Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
R.Ş. yönetimindeki 26 AHG 132 plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Baharözü mevkisinde R.G.T. (29) idaresindeki 43 SD 073 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine??????? bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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