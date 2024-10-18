Tır Şoförlerinin Düğününde Tır Gelin Arabası - Son Dakika
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Tır Şoförlerinin Düğününde Tır Gelin Arabası

Ankara'da evlenen tır şoförleri Leyla ve Emre, düğün arabası olarak tır kullandı.

18.10.2024 12:49
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Ankara'da evlenen tır şoförleri Leyla Elaldı ve Emre Seçkin çifti, düğün arabası olarak tır kullandı. Genç çiftin süslediği tırı nikah salonuna kadar gelinliğiyle Leyla Elaldı götürdü.

Ankara'da yıllardır bir lojistik firmasında şoförlük yapan Leyla Elaldı, bir süre önce tanıştığı kendisi gibi tır şoförü olan Emre Seçkin ile dünya evine girdi.

Çift, kullandıkları tırı düğün arabası olarak süslerken, aracı da gelinliği ile nikah salonuna kadar Leyla Elaldı kullandı.

Uzun yolda kullandığı tırı düğün arabası yapmanın müthiş bir duygu olduğunu belirten Elaldı, "Her şey çok ani gelişti ama çok mutluyum. Tırla dünya evine girmek en büyük hayalimdi." dedi.

Elaldı, çalıştığı lojistik firmasının hiçbir zaman desteğini esirgemediğini, tırı düğün arabası yapmasına da izin verdiğini belirterek, "Kullandığım tırı hem nikahta hem düğünde gelin arabası yaptım. Kendi arabam olduğu için çok mutluyum. Bu müthiş bir duygu. İnşallah evlendikten sonra eşimle, yol arkadaşımla, peş peşe yolları arşınlamak istiyorum." diye konuştu.

"Kız kardeşi aracılığıyla tanıştık"

Eşini, kendi firmalarında işe giren kız kardeşi sayesinde tanıdığını belirten Elaldı, tanıştıktan sonra her şeyin çok kısa sürede gerçekleştiğini söyledi.

Elaldı, şöyle konuştu:

"Eşimin kız kardeşi bizim firmamızda işe başlamıştı. Ben bir gün sosyal medyada soru cevap yaparken, 'Bizim yengemiz olsana' dedi. Ben de 'Ablan olarak kalayım, böyle güzel' demiştim ama sonra ağabeyi ile tanıştırınca her şey çorap söküğü gibi birden gelişti. Bir baktık nikah masasındayız, bir baktık düğün salonundayız. Zaten işimiz gereği sürekli yurt dışı çalıştığımız için çok fazla zamanımız olmuyor. Bir turumuz neredeyse 10 gün sürdüğü için hızlı gelişen bir düğün oldu."

Emre Seçkin de çok mutlu olduklarını dile getirirken, "İkimiz de tır şoförü olduğumuz için gelin arabamız ekmek teknemiz olsun istedik. Eşimin firması da buna müsaade etti, tabii ki gelin arabasını da eşim sürdü." dedi.

Bundan sonra aynı firmada çalışıp, yine Avrupa'ya yük taşımak istediklerini aktaran çift, sürekli yurt dışında oldukları için balayı planı yapmadıklarını, balayını aileleriyle geçirmek istediklerini söyledi.

Gelecek için planlarını da kendi tırlarıyla çalışmak olarak belirten şoför çift, yine kendi tırlarıyla dünyayı gezmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tır Şoförlerinin Düğününde Tır Gelin Arabası - Son Dakika

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