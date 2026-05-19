TIR Şoförü Gökay Sefiloğlu Niğde\'de Defnedildi

TIR ŞOFÖRÜ SEFİLOĞLU NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Tarsus'ta Metin Öztürk tarafından öldürülen 6 kişiden TIR şoförü Gökay Sefiloğlu (50), memleketi Niğde'de toprağa verildi. Hayatını kaybeden Gökay Sefiloğlu için Fatih Sultan Mehmet Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sefiloğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'nda defnedildi.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE