Samsun'un Terme ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Vaja Endeladze idaresindeki SP 336 PP yabancı plakalı tır, Samsun- Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde bankette bekleyen İsa Ayyıldız (46) yönetimindeki 55 AHZ 217 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Sağlık ekibince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tır Traktöre Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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