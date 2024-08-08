Tiran Belediye Başkanı'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor - Son Dakika
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Tiran Belediye Başkanı'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor

Tiran Belediye Başkanı\'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, belediye binasına yumurta ve farklı cisimler fırlattı. Protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını talep ediyor.

08.08.2024 15:03
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 20. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Bazı protestocular belediye binasına yumurta ve farklı cisimler fırlattı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, belediye binasına çıkan yollar kapatıldı.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, yaptığı konuşmada, protestoculara yolsuzlukla mücadelelerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti de gösterilerden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. ??????????????

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran Belediye Başkanı'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor - Son Dakika

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