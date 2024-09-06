Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Sürüyor - Son Dakika
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Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Protestocular, Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını talep ediyor.

06.09.2024 16:16
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 24. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, haklının yanında olduklarını söyledi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da misyonlarının apaçık olduğunu, herkesin yaşananlara tepki vermesi gerektiğini kaydetti.

PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski Milletvekili Belind Kelliçi ise protestonun Tiran sakinlerinin kararlılığını gösterdiğini belirterek, protestoların devam etmesi çağrısında bulundu.

Protesto kapsamında göstericiler Tiran belediye binası önüne içi çöp dolu poşetler koydu.

Protestoda onlarca polis görev alırken belediye binasına çıkan yollar kapatıldı.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. ??????????????

Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Sürüyor - Son Dakika

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