Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesine 21 gündür protesto - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesine 21 gündür protesto

Arnavutluk\'ta Trump bağlantılı turizm projesine 21 gündür protesto
20.06.2026 22:13
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Arnavutluk'ta Zvernec sahili için planlanan ve Ivanka Trump ile Jared Kushner'le bağlantılı olduğu iddia edilen turizm projesini protesto eden göstericiler, Başbakan Rama'nın istifasını isteyerek eylemlerine devam ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 21. gününde de devam ediyor.

Başkent Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Bugünkü gösteriye, çeşitli ülkelerden gelen diasporadaki Arnavutların da yoğun katılımı oldu.

"Sonuna kadar devam edeceğiz"

Göstericilerden 50 yaşındaki Artan Cani AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilere ilerleyen günlerde de devam edeceklerini söyledi.

Cani, "Arnavutluk'ta büyük bir yolsuzluk olduğu için Almanya'dan ülkemin geleceği için geldim. Bu hükümet uzaklaştırılmalı, ülkeyi yönetecek yeni bir hükümet gelmeli. Başbakan Edi Rama'nın istifasını uzun zamandır talep ediyoruz." dedi.

Bir diğer gösterici 31 yaşındaki Bledar Nika, "Haklarımız için bu hırsızın, bu suçlunun (Başbakan Rama) her gün yaptığı eylemler için sokağa çıktık. Bugün Arnavutların kim olduğunu göstereceğiz. Tanrı Arnavutluk'u kutsasın, Tanrı dünyanın her yerindeki Arnavutları kutsasın. Sonuna kadar devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık binası önündeki konuşmaların ardından göstericiler, başkent Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Göstericiler, Başbakan Rama istifa edene kadar gösterilere devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Avlonya, Ekonomi, Turizm, Güncel, Vlora, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesine 21 gündür protesto - Son Dakika

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