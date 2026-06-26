Arnavutluk'ta Trump projesine protesto: 'Ülke satılık değil' - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Trump projesine protesto: 'Ülke satılık değil'

Arnavutluk\'ta Trump projesine protesto: \'Ülke satılık değil\'
26.06.2026 23:10
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Arnavutluk'ta, Zvernec bölgesinde Trump'ın kızı ve damadıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 4 milyar dolarlık turizm projesini protesto eden gösteriler 27. gününde sürüyor. Başbakan Rama iddiaları reddetse de savcılık soruşturma başlattı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 27. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına yürüdü.

Buradaki konuşmaların ardından göstericiler, Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Başbakan Edi Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Avlonya, Ekonomi, Güncel, Turizm, Vlora, Tiran, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Trump projesine protesto: 'Ülke satılık değil' - Son Dakika

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