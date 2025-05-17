Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

TİRAN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 6. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında sohbet eden liderler, 16 Mayıs 2025.

6. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi cuma günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra 50'ye yakın ulusal ve bölgesel liderin katıldığı zirvede ortak güvenlik ve ekonomik meseleler ele alındı.

Batı Balkanlar'da ilk kez düzenlenen zirveye, AB üyesi ülkelerin yanı sıra İngiltere, Norveç, Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkan ülkeleri de katılım sağladı. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)