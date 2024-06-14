Tiran'da Belediye Başkanı İstifasıyla Protestolar Sürüyor - Son Dakika
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Tiran'da Belediye Başkanı İstifasıyla Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleşen protestolara katılanlar, belediye binası önünde toplandı. Göstericiler, lastik yakma ve çeşitli cisimler fırlatma gibi eylemlerle tepkilerini dile getirdi. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Protestocular, belediye başkanının istifasını ve belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanmasını talep etti.

14.06.2024 16:27
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası ile "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor.???????

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bugün 12'ncisi düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Göstericiler, önceki protestolarda olduğu gibi bugün de lastik yaktı, belediye binasına ve güvenlik güçlerine sis bombası, molotofkokteyli ve çeşitli cisimler fırlattı.

Güvenlik güçleri ile göstericilerin arasında arbede çıktı. Polis, su sıkarak müdahale etti.

PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski Milletvekili Belind Kelliçi, yaptığı konuşmada, kimsenin polisle kavgasının olmadığını ifade ederek, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da herkesten "hırsızlığa ve yolsuzluğa karşı sivil isyana" katılmasını istedi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanmasını ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran'da Belediye Başkanı İstifasıyla Protestolar Sürüyor - Son Dakika

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