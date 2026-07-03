Arnavutluk'ta Trump ailesine yakın turizm projesini protesto eden gösteriler 34. gününde - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Trump ailesine yakın turizm projesini protesto eden gösteriler 34. gününde

Arnavutluk\'ta Trump ailesine yakın turizm projesini protesto eden gösteriler 34. gününde
03.07.2026 22:53
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Tiran'da binlerce kişi, Avlonya'daki bir sahilin ABD Başkanı Trump'ın kızı ve damadıyla ilişkilendirilen 4 milyar dolarlık turizm projesi satışını protesto etti; Başbakan Rama istifaya çağrılırken, projenin Trump ailesine ait olduğu iddiaları reddedildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 34. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Daha sonra Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, buradaki konuşmaların ardından Tiran sokaklarında yürüdü.

"Arnavutluk için yeni bir yolun açılmasını umuyoruz"

Göstericilerden 53 yaşındaki Sokol Osmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Edi Rama'nın istifasını ve hükümetin değişmesini istediklerini söyledi.

Osmani, "Arnavutluk için yeni bir yolun açılmasını umuyoruz." dedi.

Göstericilerden 34 yaşındaki Rustem Laçi de Rama ve kabinenin istifasını talep ettiklerini ifade ederek "Protesto için birçok sebep var ancak bunlardan biri de insanların kitlesel göçü." diye konuştu.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Başbakan Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Trump ailesine yakın turizm projesini protesto eden gösteriler 34. gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Trump ailesine yakın turizm projesini protesto eden gösteriler 34. gününde - Son Dakika
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