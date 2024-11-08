Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor

Tiran\'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor

Arnavutluk'un Tiran kentinde yolsuzluk iddialarına karşı protestolar sürüyor, istifa çağrıları artıyor.

08.11.2024 15:16
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, direnişlerinin artık bir sembol haline geldiğini söyledi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da artık kendi sorunlarını çözme görevini üstlenmenin zamanı geldiğini belirtti.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protestoda göstericiler, Tiran Belediye binasına farklı cisimler fırlattı.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de bulunduğu protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasının yanı sıra belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolarda zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurmuştu.?????????????????

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Güncel, Tiran, Son Dakika

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