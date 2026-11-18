Tiran'daki Büyük Göl Parkı sonbahar renkleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Büyük Göl Parkı sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonları yoğun ziyaretçi ağırlayan parkta 1955'te oluşturulan 5 hektarlık yapay göl bulunuyor.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Büyük Göl Parkı sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.
Tiran'ın "akciğeri" olarak nitelendirilen Büyük Göl Parkı, sonbaharın eşsiz renkleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Mevsimin renkleriyle farklı bir güzelliğe kavuşan park, kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.
Özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlayan park yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, açık hava kafeleri ve botanik bahçeleriyle yılın her döneminde başkentin önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.
İnşasına 1950'li yıllarda başlanan parkta, 1955'te oluşturulan ve 5 hektarlık alanı kaplayan yapay göl de bulunuyor.
Kaynak: AA
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