Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Civil köyü mevkisinde Hacı Mahmut Türkmen (45) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen sebze yüklü tırın dorsesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Tırda Yangın: Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika
