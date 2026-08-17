Tire\'de 15 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde evinde tabancayla yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden Yiğit Can Bişkin'in (15) tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bişkin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Bişkin'in arkadaşı Ç.K. (16) tutuklandı.