Tire\'de 18 Gönüllü Yangın Eğitimi Aldı

İzmir'in Tire ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitim alan 18 gönüllü sertifika almaya hak kazandı.

Tire Halk Eğitimi Merkezi, Tire Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Müdahale Kursu" düzenlendi.

Sekiz gün süren kursta katılımcılara, orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangın sırasında yapılması gerekenler, güvenli müdahale yöntemleri ile yangın söndürmede kullanılan araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Teorik eğitimin ardından sahaya çıkan kursiyerlere yangına doğru ve güvenli müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Öztürk, gazetecilere, bölgede son dönemde yaşanan orman yangınlarından hareketle böyle bir eğitim düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Tire Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sefa Yıldırım ise 3 kurumun işbirliğiyle eğitimleri gerçekleştirdiklerini ve gönüllü personellerle yangınlara daha hızlı ve bilinçli müdahale edebilmek amacıyla eğitimleri planladıklarını anlattı.

Bayındır Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sezer Keçelioğlu ise teorik eğitimin tamamlanmasının ardından uygulamalı eğitim yapıldığını ve bunun önemli olduğunu aktardı.