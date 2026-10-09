Tire'de 87 yaşındaki adam, iki ay sonra dönen eşine sarılıp 'Kalfa, hoş geldin' dedi - Son Dakika
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Tire'de 87 yaşındaki adam, iki ay sonra dönen eşine sarılıp 'Kalfa, hoş geldin' dedi

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Tire'de desteksiz yürümekte zorlanan 87 yaşındaki adam, iki aylık tedavinin ardından eve dönen 83 yaşındaki eşini ayağa kalkıp sarılarak karşıladı. Kızının sosyal medyada paylaştığı, 'Kalfa, hoş geldin' dediği anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde desteksiz yürümekte zorlanan 87 yaşındaki Recai Tekkurşun'un, iki aylık hastane tedavisinin ardından eve dönen eşini ayağa kalkıp sarılarak karşıladığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Leziz Tekkurşun (83), iki aylık tedavinin ardından hastaneden taburcu edilerek evine döndü.

Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromu nedeniyle yatıp kalkmakta ve desteksiz yürümekte zorlanan eşi Recai Tekkurşun, onu karşılamak için ayağa kalktı.

Kızı Canan Tekkurşun'un yardım teklifini geri çeviren Tekkurşun, 68 yıllık eşine doğru yürüdü ve "Kalfa, hoş geldin" diyerek ona sarıldı.

Bir süre sonra ağlayarak yerine oturan Tekkurşun'un bu anları, odadaki sabit kameraya yansıdı. Kızı Canan Tekkurşun'un sosyal medyada paylaştığı görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Canan Tekkurşun, AA muhabirine, yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Görüntülerin başlangıçta hatıra olarak saklamak istediğini fakat videoyu daha sonra sosyal medyada paylaştığını belirten Tekkurşun, "Görmelerini istediğim birkaç kişi vardı. O açıdan paylaştım. Şu mesaj da verilsin istedim: Ölüm bizi ayırana dek. Zannediyorum fazlasıyla verildi." dedi.

Tekkurşun, terzilik yapan babasının yıllarca yanında çalıştığı için annesine "kalfa" diye hitap ettiği dile getirdi.

Paylaşımın ardından çok sayıda mesaj aldığını aktaran Tekkurşun, benzer deneyimler yaşayan kişilerin kendisine ulaştığını ve mesajları yanıtlamaya çalıştığını ifade etti.

Tekkurşun, anne ve babasının paylaşımdan henüz haberdar olmadığını, görüntülerin onlar için de bir hatıra olacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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