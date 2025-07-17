İzmir'in Tire ilçesinde Turizm ve Eski Eserleri Koruma Derneği tarafından çevre temizliği etkinliği yapıldı.
Etkinliğe katılan dernek üyeleri ve vatandaşlar, Kaplan Mahallesi Deresi'nde bir araya geldi.
Tire Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de temizlik çalışmalarına destek verdi.
Son Dakika › Güncel › Tire'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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