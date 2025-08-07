Tire'de Çöp Protestosu: Mera Alanında Eylem

İzmir'in Tire ilçesi Karateke Mahallesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mera alanına çöp dökülmesini protesto etmek amacıyla eylem düzenlendi.

Mahalleli, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı eylemde, traktörlerle çöp döküm alanına giden yol bir süre kapatıldı, çöp kamyonlarının alana girişine izin verilmedi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu eylemde yaptığı açıklamada, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince geçen yılki denetimlerde bölgede vahşi çöp depolama alanı tespit edildiğini, ardından da resmi yazıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına tüm çöp döküm faaliyetlerinin durdurulmasının tebliğ edildiğini belirtti.

Belediyeye vahşi çöp depolama cezası uygulandığını aktaran Uğurlu, karara ve cezaya rağmen çöp döküm işleminin devam ettiğini söyledi.

Uğurlu bunun bir çevre felaketi olduğunu ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çöp kamyonlarını görüyorsunuz. Karateke'nin girişine izin vermiyoruz. Tire halkı olarak bu vahşeti kabullenmiyoruz. Tire çöplük değildir. Tüm yetkilileri görevlerini yapmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesini bu suça derhal son vermeye çağırıyoruz." dedi.

Karateke Mahallesi Muhtarı Erkan Tutkaç, bölgede 7 bin büyükbaş, 4 bin 500 küçükbaş hayvan bulunduğunu anlatarak, otlakların kullanılamaz hale geldiğini, çöp kamyonlarının akıttığı suların hayvanlarda hastalığa neden olduğunu savundu.

Zeytin üreticisi Mustafa Bostanoğlu da çöplüğün hemen yanında 60 bin zeytin ağacı bulunan alanı işlettiğini belirterek, "Burası yıllardır kaçak çöp dökülen, vahşi çöp dökülen bir alan. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şikayette bulunduk. Geldiler, para cezası kestiler. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesine alana atık kabul edilmemesi konusunda bir karar verdi. Büyükşehir bu kararı uygulamıyor. Uygulamamak suretiyle suç işliyor." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7 Mayıs 2025'te İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilen denetlemelerde, Karateke mevkisindeki açık alanda "vahşi çöp depolama" yapıldığının tespit edildiğini, ilgili çevre kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulandığını, ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.