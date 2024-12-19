Tire'de Kadın Liderler Projesi Başladı - Son Dakika
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Tire'de Kadın Liderler Projesi Başladı

Tire\'de Kadın Liderler Projesi Başladı

İzmir Tire'de Keten Döngüsü Projesi ile kadınlara eğitim verilecek, güçlü kadın liderler yetiştirilecek.

19.12.2024 13:46
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İzmir'in Tire ilçesinde Kırsalda Çevresini Dönüştüren Kadın Liderler: Keten Döngüsü Projesi başlatıldı.

Döngü Kooperatifi'nin, Sabancı Vakfı Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında desteklenen projesinin açılış toplantısı Kahrat Mahallesi'nde yapıldı.

Kooperatifi Başkanı Zeynep Derece, buradaki konuşmasında, Tire Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışma ve projelerin devam ettiğini belirtti.

Kadınlara geçen yıl toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi, girişimcilik ve ketenle ilgili 4 farklı eğitim verdiklerini hatırlatan Derece, "Bugün burada olma sebebimiz haklar eğitimi. Bir vatandaş, bir kadın olarak haklarımız neler? Onları öğreniyoruz bu eğitimde. Hedefimiz kırsalda güçlü kadınlar. Çünkü güçlü kadınlar önce kendisini sonra ailesini, çocuklarını ve çevresini en hızlı dönüştüren kişilerdir." diye konuştu.

Programa annesi ile katılan kursiyer Nurdan Özgür de "Eğitimler olacağını duyduk ve katıldık. Bu sene ikinci senemiz ve bu sene geçen sene aldığımız eğitimlerin daha üst seviyesini alarak taçlandırıyoruz." dedi.

Programda kadınlara vatandaşlık ve kamusal alandaki haklar, kadın ve çocuk hakları, miras hakkı, aile içindeki şiddete karşı mücadele konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve uygulamalarla, çevresini dönüştürecek kadın liderlerin yolunun açılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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