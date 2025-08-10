Tire\'de Vahşi Çöp Depolama İncelemesi

Tire Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına çöp dökülmesiyle ilgili bölgede keşif yapacak.

Kaymakamlık tarafından yapılacak incelemede, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de 13 Ağustos'ta hazır bulunması istendi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, yaptığı açıklamada, kaymakamlığın vahşi çöp depolama alanında inceleme yapacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Vahşi depolamanın çevre ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk tanımaz ve vurdumduymaz tavırları, özellikle bölge halkını ve Tireli vatandaşlarımızı derinden üzmüştür. Tire'yi arka bahçesi gibi gören, üvey evlat muamelesi yapan bu anlayışa en büyük cevabı yine vatandaşımız vermiştir. Yıllardır katı atık tesisi kuramayan Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama ile geleceğimizi tehdit altına almıştır. Beceriksizliğin faturasını devletimize kesmeye kalkan zihniyet, yine çöp, çamur ve çukur üçgeninde boğulmuştur. Umarım bu yaşananlardan ders çıkarılır. Biz her zaman vatandaşımızın yanında olacağız."

Olay

İzmir'in Tire ilçesi Karateke Mahallesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mera alanına çöp dökülmesini protesto etmek amacıyla 7 Ağustos'ta mahalleli tarafından eylem düzenlenmişti.

Mahalleli, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı eylemde, traktörlerle çöp döküm alanına giden yol bir süre kapatılmış, çöp kamyonlarının alana girişine izin verilmemişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7 Mayıs 2025'te İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilen denetlemelerde, Karateke mevkisindeki açık alanda "vahşi çöp depolama" yapıldığının tespit edildiğini, ilgili çevre kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulandığını, ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.