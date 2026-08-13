Tirebolu'da Denizde Hortum Oluştu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçe açıklarında oluşan hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.