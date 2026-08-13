Tirebolu'da Denizde Hortum Oluştu
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen hortum, zarar vermeden kısa sürede yok oldu.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçe açıklarında oluşan hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA
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