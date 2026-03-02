Tirebolu'da Yaya Öldü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Tirebolu Doğankent kara yolunda Sekü köyü mevkisinde F.Ş. idaresindeki 28 AEN 017 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçmesi sonucu Mustafa K'ye (68) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Mustafa K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
