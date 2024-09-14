Tirilye'nin Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Tirilye'nin Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı

Mudanya Belediyesi, Tirilye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle zenginleştirilen kutlamalarda, Başkan Deniz Dalgıç bağımsızlığın önemine vurgu yaptı.

14.09.2024 10:10  Güncelleme: 12:41
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi tarafından Tirilye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılında kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Tirilye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Tirilye Atatürk Parkı'nda çelenk sunumu ile başladı; kortej yürüyüşü ve sahildeki halk oyunları gösterileri ile renklendi.

Başkan Deniz Dalgıç, "Mudanya, Tirilye ile beraber bir bütündür. Mudanya'nın kurtuluşu, Tirilye'nin düşmandan temizlenmesiyle tamamlanmıştır. Tirilye'nin kurtuluşu ile birlikte tüm Mudanya huzura kavuşmuş ve bağımsızlığını elde etmiştir. En önemli hazinemiz olan bağımsızlığımıza ve hürriyetimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bundan asla vazgeçemeyiz. Kurtuluşumuz hepimize kutlu olsun" diye konuştu.

Kutlama etkinliklerinde Bursa Ulu Zeybekler ve Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekipleri sahne alarak yöresel oyunlarını sergiledi.

Kaynak: ANKA

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