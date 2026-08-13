Tiroid Hastalığında Bilgi Kirliliği Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiroid Hastalığında Bilgi Kirliliği Uyarısı

Tiroid Hastalığında Bilgi Kirliliği Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Feridun Karakurt, tiroid hastalığıyla ilgili internetteki bilgi kirliliğini eleştirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Karakurt, tiroid hastalığıyla ilgili internette ve sosyal medyada yayılan abartılı bilgilerin bilgi kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Karakurt, AA muhabirine, hipotiroidinin en sık görülen tiroid hastalıklarından biri olduğunu, hastalık hakkında yaygın bir bilgi kirliliğiyle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Birçok şikayetin bu hastalıkla ilişkilendirildiğini ancak doğru tedaviyle aslında bu şikayetlerin tiroid kaynaklı olmadığının görüleceğini vurgulayan Karakurt, şöyle konuştu:

"Haşimato hastalığı olarak da herkes tarafından bilinir. Hastalıkla ilgili internette, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. 'Kilo aldım, haşimato yaptı, halsizliği bu yaptı' gibi gereksiz şekilde abartılmış bilgi kirliliği var. Aslında çok masum bir hastalık. Buradaki sorun nedir? Tiroid hormonu eksikliğidir. Tiroid hormonunu yerine koyduğun zaman problem yüzde 99 çözülmüştür. Tabii ki böyle olunca da çözüm başka yerlerde aranır. Mesela moda, glutensiz diyet. Hiç lüzumsuz, gereksiz bir şey ama çok moda. Bununla haşimatonun iyileşeceğini söylerler. Diyetle falan bu iş çözülmez, hiçbir perhizi de yoktur haşimato hastalığının. Normal, iyotlu tuz kullanacak hastalar. Bu çok önemli."

"Çok önemli, hayati öneme sahip bir hormon eksikliği ama tedavisi çok kolay"

Karakurt, iyotlu tuz kullanımı ve ilaç tedavisiyle hastanın hayatına sağlıklı şekilde devam edebileceğini belirterek, "Genellikle daha sağlıklı diye kaya tuzu kullanılır. Bu yanlış. Bizim önerdiğimiz, marketlerde satılan içerisinde iyot bulunan tuz. Günlük 5 gram tuz herkes için uygundur. Bunun içerisinde artık ne kadar iyot varsa yani markette satılan iyotlu tuzu kullansın, yeterli." diye konuştu.

Tiroid hastalığının kolay tedavi edilebilen hastalıklardan biri olduğunu anlatan Karakurt, "Çok kolay tedavi edilebilir, insanın başına gelebilecek en kolay hastalıklardan birisi. Çok önemli, hayati öneme sahip bir hormon eksikliği ama tedavisi çok kolay. Günde bir tablet ilacın içilmesiyle yüzde 100 çözülen bir hastalık." dedi.

Gebelerde de iyot alımının önemine işaret eden Karakurt, aşırı iyot kullanımına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Necmettin Erbakan, Güncel, Masum, Bilim, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiroid Hastalığında Bilgi Kirliliği Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Metrelerce yükseklikte ölümle dans Yürekler ağza geldi Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi
20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı 20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı
Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı

12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:41
Süper Lig’de şampiyonluk oranları belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranı bomba
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 12:47:46. #7.12#
SON DAKİKA: Tiroid Hastalığında Bilgi Kirliliği Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.