Tişrin'deki gaz hattı patlaması üç santrali devre dışı bıraktı

Tişrin'deki gaz hattı patlaması üç santrali devre dışı bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Tişrin'deki gaz hattında patlama sonrası Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin santrallerinin devre dışı kaldığını duyurdu. Şirket, gaz tedariği kesildiği için elektrik üretiminin azalacağını ve kesintilerin geçici olarak artacağını belirtti.
Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santrallerinin, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.
Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?