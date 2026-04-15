Tisza Partisi Lideri Magyar'dan Netanyahu'ya Davet
Tisza Partisi Lideri Magyar'dan Netanyahu'ya Davet

15.04.2026 18:02
Macaristan seçim zaferi sonrası Magyar, Netanyahu'yu 70. yıl törenine davet etti.

Macaristan'da genel seçimleri kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Macar Ayaklanması'nın 70. yıl dönümünde düzenlenecek törene davet etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Macaristan'daki genel seçimden galip çıkan Magyar ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiği açıklandı.

Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki yakın ilişkiyi devam ettirmek istediğini söyleyen Magyar, Netanyahu'yu Macar Ayaklanması'nın 70. Yıl dönümü anma törenine davet etti.

İki ülke arasında Viktor Orban döneminde süren sıcak ilişkilerin yeni dönemde de sürmesini istediğini belirten Netanyahu da Magyar'ı İsrail'de yapılması planlanan hükümetlerarası görüşmeye davet etti.

Netanyahu ve Magyar, ikili ilişkileri ele almak üzere dışişleri bakanlarının yakında bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı.

Macaristan'da 1956 yılında tek parti yönetimine ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) askeri varlığına karşı gerçekleşen halk ayaklanması, hükümet değişikliği ve tarafsızlık ilanıyla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Macaristan, Diplomasi, İsrail, Güncel, Son Dakika

