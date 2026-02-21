Tiyatro \'Boş Sandalye\' ile Suça Dikkat!

Trabzon'da 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, madde bağımlılığı, akran zorbalığı, sosyal medya alışkanlıkları, kötü arkadaş ortamı ve çocukları suça iten nedenlerin anlatıldığı "Boş Sandalye" adlı tiyatro oyununu sahneliyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 16 öğrencinin rol aldığı tiyatro oyunu hazırlandı.

Geçen yıldan bu yana yaklaşık 2 bin lise öğrencisinin izlediği oyunda, kopuk aile ilişkilerinden yanlış arkadaş seçimine, madde bağımlılığından akran zorbalığına kadar etkenlerin gençleri ve çocukları suç ortamına sürüklemesi dramatize bir dille anlatılıyor.

6 kez sahnelenen oyunu 10 liseden öğrenciler izledi

Oyunu yöneten Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ali Evren Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün katkılarıyla hazırladıkları "Boş Sandalye" adlı tiyatro oyunuyla, çocukları suça sürükleyen nedenlere dikkat çektiklerini söyledi.

Oyunda aile içi ilişkilerin de ele alındığını belirten Gümüş, yanlış arkadaş seçimi, madde bağımlılığı ve tüm bunların gençleri suç ortamına iterek hayatlarını nasıl mahvettiğini sadece öğrencilere değil, ailelerine de mesajlarla iletmeye çalıştıklarını anlattı.

Derslerden kalan zamanda bu tarz projelerle çocukları bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Gümüş, tiyatro oyununu geçen yıldan beri sahnelediklerini kaydetti.

Gümüş, anne baba sevgisinden mahrum çocukların suça daha kolay karıştığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukların suça karışması öncelikle aile içi ilişkilerden başlıyor. İlgisiz anne babalar, çocuğun yeterli aile sevgisi alamaması, ihtiyaçlarını, merakını dışarıda karşılamaya itiyor. Bu tarz kişileri kandırmak çok kolay. Aile sevgisi almamış, ailede saygı görmemiş kişiler çetelerin ellerine düşebiliyor, suça teşvik edilebiliyor. Yine yanlış arkadaş seçimi bunda en önemli faktörlerden biri."

Gümüş, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 6 kez sahneledikleri oyunu, 10 liseden yaklaşık 2 bin öğrencinin izlediğini sözlerine ekledi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Orhan Öztürk de ÇOGEP kapsamında 2025'te yaklaşık 9 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde zaman zaman kurslar da düzenlediklerini belirten Öztürk, ayrıca okullarda akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, genel trafik kuralları, kötü arkadaş ortamı, madde bağımlılığı, siber suçlar konularında da bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti.

Öztürk, toplum destekli polisliğin felsefesinin, toplumun tüm kesimleriyle suçu oluşmadan kaynağında önlemek olduğunu vurgulayarak, "Bizim yaptığımız çalışmalar da suçu önlemeye yönelik. Oluşmadan kaynağında yok etmeye yönelik faaliyetlerdir." dedi.

"Her şey ailede başlar"

Oyunda alkolik baba rolünü oynayan 12'nci sınıf öğrencisi Emin Erdem ise "Ne kadar oyun olsa bile gerçekte örneklerini görüyoruz." diye konuştu.

Bağımlı bir genci canlandıran 11'inci sınıf öğrencisi Azra Naz Yağız da sosyal çevrenin ve ailenin çocuklar üzerinde etkisini oyunda gösterdiklerini söyledi.

"Her şey ailede başlar." ifadesini kullanan Yağız, "Bu projeyi gerçekleştirirken daha iyi fark ettik. Eğer aile çocuğunun yanında olmazsa, onunla ilgilenmezse çocuk kopabiliyor. Sosyal çevrenin önemi olsa da ailenin önemi daha büyük bu konuda." dedi."

Anne rolünü oynayan Hazal Murat da çocukların suça sürüklenmesinde arkadaş çevresinin önemini vurgulayarak, "Her ne kadar çevre kötü olsa da bundan sıyrılıp kendi içimizdeki iyiliği bulup ona yönelmemiz gerekiyor. Biz Türk genci olarak her şeyi başarabiliriz." ifadelerini kullandı.