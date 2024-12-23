Tiyatro Frankfurt'tan 'Boş Çerçeve' Gösterimi - Son Dakika
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Tiyatro Frankfurt'tan 'Boş Çerçeve' Gösterimi

Tiyatro Frankfurt\'tan \'Boş Çerçeve\' Gösterimi

Tiyatro Frankfurt, 'Boş Çerçeve' ile sanatın şifa gücünü vurguladı, Türk ve Alman seyirciler ilgi gösterdi.

23.12.2024 12:48
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Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Frankfurt, yılın son gösteriminde "Boş Çerçeve" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Tiyatro Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, Frankfurt Gallus Theater'da sahnelenen oyuna Türk ve Alman seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyunun yönetmeni ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, sanatın insanlar arasındaki köprüleri inşa etmede önemli bir güç olduğunu belirterek, "Sanat, bu zorlu dönemlerde hepimize nefes alacak alanlar yaratıyor. Savaşların, ekonomik krizlerin ve dünyanın içinde bulunduğu bu kaotik zamanlarda, sanatın şifa verici gücünü hep birlikte deneyimledik." ifadelerini kullandı.

Kellecioğlu, esere ilişkin şunları kaydetti:

"Boş Çerçeve, unutulan değerlerimizi, nelere sırt döndüğümüzü ve sevginin dünyayı nasıl kurtarabileceğini bizlere hatırlatmayı amaçlıyor. Sevginin gücü, sanatın gücüyle birleştiğinde, yaşanabilir bir dünya için umut yeşeriyor. Ayrıca oyunda birbirimizi dinlemenin ve anlamanın önemi üzerinde durduk. Zira dinlememek ve yabancılaşmak, modern dünyanın en büyük sorunlarından biri. Bu oyunla, bu bariyerleri biraz olsun aşabilmeyi umduk. Oyunumuz şimdiden pek çok Alman tiyatrosundan davet aldı ve bu da bizleri ayrıca mutlu etti."

Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner ise Tiyatro Frankfurt ekibini takdir ederek, izlenen oyunun aynı zamanda yaşandığını, bu deneyimin de seyircide büyük etki bıraktığını belirtti.

Vedat Dirin'in kaleme aldığı, Kellecioğlu'nun yönettiği eserin oyuncu kadrosunda Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu yer alıyor.

Oyunun konsepti ve tasarımını Hannan Aslan, dekorunu Şahin Vural, kostümlerini Demet Öztürk, müziklerini ise Cem Işık hazırladı.

Eser, 2025 yılında da başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinde ve Türkiye'de sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiyatro Frankfurt'tan 'Boş Çerçeve' Gösterimi - Son Dakika

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