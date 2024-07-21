Tiyatro Sanatçısı Şener Kökkaya Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tiyatro Sanatçısı Şener Kökkaya Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro Sanatçısı Şener Kökkaya Adana\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana'da hayatını kaybeden 82 yaşındaki tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya için Karşıyaka Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve sanatçı dostları törene katıldı. Kökkaya'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. 1942 yılında doğan Kökkaya, uzun yıllar tiyatro ve televizyon dünyasında başarılı çalışmalara imza attı.

21.07.2024 17:53
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Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Kökkaya için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Usta sanatçının cenaze törenine, ailesi, yakınları, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve sanatçı dostları katıldı.

Şener Kökkaya'nın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı

1942 yılında dünyaya gelen Kökkaya, sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatroyla başladı.

Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosunda birçok oyunda rol alan Kökkaya, Devlet Tiyatrolarında konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan sanatçı, 1970'li yıllarda TRT'de yayımlanan "5 Dakika" programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Adana Devlet Tiyatrosunda da çalışan Kökkaya, çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiyatro Sanatçısı Şener Kökkaya Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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