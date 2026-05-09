Tiyatro Treni Hekimhan\'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Malatya'nın Hekimhan ilçesine geldi.

Ankara'dan 4 Mayıs'ta yola çıkan Tiyatro Treni'nin beşinci durağı Hekimhan oldu.

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde vatandaşlara yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sahnelendiği proje kapsamında, "Masal Treni" ve "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunları Hekimhan Garı'nda sanatseverlerle buluştu.

Tiyatro gösterilerine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.