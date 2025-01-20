Tiyatrocu Eray Aktaş, Organ Bağışının Ardından Son Yolculuğuna Uğurlandı

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GİRESUN'da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin isteği üzerine organları bağışlanan tiyatro sanatçısı Eray Aktaş (60) için görev yaptığı Vahit Sütlaş Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Eray Aktaş, önceki gün gala hazırlıklarının yapıldığı Aziz Nesin'in eserinden uyarlanan 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' oyununun provası sırasında beyin kanaması geçirdi. Aktaş, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aktaş'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Aktaş'ın organları, Erzurum'dan gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan operasyonla alındı. Eray Aktaş'ın 2 korneası ve 2 böbreği Erzurum'a, karaciğeri ise İstanbul'a gönderildi.

GÖREV YAPTIĞI SAHNEDEN UĞURLANDI

Ölümü sanat camiasında üzüntüye neden olan Eray Aktaş için görev yaptığı Vahit Sütlaş Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende çevresi çiçeklerle donatılan Aktaş'ın tabutu başında yakın çalışma arkadaşları ve yakınları, göz yaşlarına hakim olamadı. Aktaş'ın biyografisinin okunduğu ve tiyatro kariyerine dair sunum yapıldığı törene katılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, üzüntülü olduklarını söyledi. Köse, "Tiyatrolarda güldük, eğlendik, ancak bugün ağlıyoruz. Eray kardeşimiz mesleğinde başarılı ve çevresinde çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Kendisi organlarının bağışlanmasını istemiş ve böylelikle organ bekleyen hastalara da can vermiştir. Üzüntümüz sonsuzdur" dedi. Sahnedeki törende Aktaş için dua yapılırken, Eray Aktaş'ın eşi Bahar Yaman ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Yıldırım da konuşma yaparak duygularını dile getirdi.Törenin ardından Eray Aktaş, Küçüklü köyünde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,