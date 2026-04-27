Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiyatrocuların Tüketim Toplumu ve Görünür Olma Çağı Eleştirisi

27.04.2026 04:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Kantarcılar, Gülsim Ali, Zeynep Avcı, Ruhi Sarı, Begüm Birgören ve Vildan Demir, yeni oyunları ve projeleriyle tüketim toplumunu, görünür olma çabasını ve sanatın niteliğini sorguluyor.

Ümit Kantarcılar, 'Aşk Reyonu' adlı iki kişilik komedi oyununda, bir kadının güzel olmak için markalara ve kozmetiklere sığınmaması gerektiğini anlattıklarını söylüyor. Oyun, tüketim toplumunu eleştirirken, kadınların birbirine benzemesine vurgu yapıyor. Gülsim Ali, popüler ürünleri beğendiğinde aldığını, ancak marka takıntısının dozunda olduğunu belirtiyor. Tiyatroya ilk kez adım attığını ve 'Geçmişin Kokusu' filminin Makedonya'daki Türklerin zorluklarını anlattığını ifade ediyor.

Zeynep Avcı, 40'a yakın şarkısını aralıklı olarak yayınladığını ve sosyal medyanın gücünü yarışma sonrası fark ettiğini söylüyor. Hızlı tüketim çağında ince detaylar yapmanın zor olduğunu ancak zamana yenik düştüklerini belirtiyor. Ruhi Sarı, 'Başka Sen Yok ki' oyunuyla Begüm Birgören ile turneye çıktıklarını, özel tiyatroların salon bulma ve kira sorunları yaşadığını anlatıyor. Anı yaşamak ve ertelememek gerektiğini vurguluyor.

Begüm Birgören, iki oyununun da bol seyircili olduğunu, ekonomik koşulların tiyatroseverleri yıldırmadığını söylüyor. Umuda sarıldığını ve anı yaşamanın önemini yaşla birlikte anladığını belirtiyor. Vildan Demir, 'Aşkı Müebbet' şarkısının aşk acısı çeken gururlu bir kadını anlattığını, şu an aşkın kendisini yavaşlatacağı için istemediğini ifade ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:16:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.