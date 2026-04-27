Tiyatrocuların Tüketim Toplumu ve Görünür Olma Çağı Eleştirisi

Ümit Kantarcılar, 'Aşk Reyonu' adlı iki kişilik komedi oyununda, bir kadının güzel olmak için markalara ve kozmetiklere sığınmaması gerektiğini anlattıklarını söylüyor. Oyun, tüketim toplumunu eleştirirken, kadınların birbirine benzemesine vurgu yapıyor. Gülsim Ali, popüler ürünleri beğendiğinde aldığını, ancak marka takıntısının dozunda olduğunu belirtiyor. Tiyatroya ilk kez adım attığını ve 'Geçmişin Kokusu' filminin Makedonya'daki Türklerin zorluklarını anlattığını ifade ediyor.

Zeynep Avcı, 40'a yakın şarkısını aralıklı olarak yayınladığını ve sosyal medyanın gücünü yarışma sonrası fark ettiğini söylüyor. Hızlı tüketim çağında ince detaylar yapmanın zor olduğunu ancak zamana yenik düştüklerini belirtiyor. Ruhi Sarı, 'Başka Sen Yok ki' oyunuyla Begüm Birgören ile turneye çıktıklarını, özel tiyatroların salon bulma ve kira sorunları yaşadığını anlatıyor. Anı yaşamak ve ertelememek gerektiğini vurguluyor.

Begüm Birgören, iki oyununun da bol seyircili olduğunu, ekonomik koşulların tiyatroseverleri yıldırmadığını söylüyor. Umuda sarıldığını ve anı yaşamanın önemini yaşla birlikte anladığını belirtiyor. Vildan Demir, 'Aşkı Müebbet' şarkısının aşk acısı çeken gururlu bir kadını anlattığını, şu an aşkın kendisini yavaşlatacağı için istemediğini ifade ediyor.