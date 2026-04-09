Manisa'da Depremde Hasar Alan Tiyenli Camii'nde Restorasyon Başladı
Manisa'da Depremde Hasar Alan Tiyenli Camii'nde Restorasyon Başladı

09.04.2026 10:56  Güncelleme: 11:30
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gölmarmara Belediyesi, 2017 yılı depreminin ardından hasar gören Tiyenli Camii'nin restorasyonuna başladı. Başkan Dutlulu, caminin 300 gün içinde aslına uygun bir şekilde ibadete açılacağını duyurdu.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gölmarmara Belediyesi arasında imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamında 2017 yılındaki depremde hasar gören Tiyenli Camii'nin restorasyonuna başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. Camimizi 300 gün içinde aslına uygun şekilde tamamlayıp yeniden ibadete açacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tarihi ve manevi mirası koruma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'nde, 2017 yılında meydana gelen deprem sonrası ağır hasar alan ve o tarihten bu yana ibadete kapalı olan tarihi Tiyenli Camii için beklenen adım atıldı. Büyükşehir ve Gölmarmara Belediyeleri'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında restorasyon çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve ilçe protokolü ile birlikte Tiyenli Mahallesi'ni ziyaret etti. Restorasyonun uygulama aşamasını yerinde inceleyen Dutlulu, teknik ekipten projenin detayları hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dutlulu, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi.

Çalışmaların başladığını dile getiren Dutlulu, caminin Tiyenli için taşıdığı manevi değere dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tiyenli Camii, 2017 yılından bu yana depremin izlerini taşıyor ve mahzun bir şekilde bekliyordu. Gölmarmara Belediyemizle imzaladığımız protokol ile bu duruma son vermek için adım attık. Söz verdiğimiz gibi tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve Mart ayı itibarıyla yapım sürecini başlattık. Amacımız, bu kıymetli mirası aslına uygun bir şekilde restore ederek 300 gün içerisinde halkımızın hizmetine sunmaktır. Manisa'mızın her bir köşesinde tarihimize sahip çıkmaya ve halkımızın gönlüne dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bekçi olmanın şartları değişti
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Advertisement
