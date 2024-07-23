TKDK, Kırşehir'de IPARD 3 Programı kapsamında 2. başvuru çağrı ilanını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TKDK, Kırşehir'de IPARD 3 Programı kapsamında 2. başvuru çağrı ilanını tanıttı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kırşehir'de IPARD 3 Programı kapsamında 2. başvuru çağrı ilanını tanıttı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Müdürü Mustafa İlmeç, proje anlamında sayı sınırı bulunmadığını, bir çok alanda başvuru yapılabileceğini söyledi. TKDK uzmanları da programı takip eden üreticilere çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirini anlatarak, bitkisel üretim, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile bunların işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri gibi alanlarda başvuru yapılabileceğini aktardı.

23.07.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kırşehir'de IPARD 3 Programı kapsamında 2. başvuru çağrı ilanını tanıttı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Müdürü Mustafa İlmeç, proje anlamında sayı sınırı bulunmadığını, bir çok alanda başvuru yapılabileceğini söyledi.

Şehirdeki üretici, çiftçi ve girişimcilere bu tarz desteklerle işletmelerini geliştirmelerini ve büyütmelerini tavsiye eden İlmeç, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak biz çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanındayız. Son 7 ayda yani 2024 yılı başından bu yana 780 milyon liraya yakın destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesabına aktardık. TKDK çağrılarının ilimiz açısından çok büyük önemi var. Tarım ve ona dayalı sanayinin geliştirilmesinde çok büyük farklılıklar kazandırdığını görüyoruz. TKDK'yi bir kaç sabit konuya indirgemeden tarım nasıl hayatın her alanında ise IPARD da çok sayıda ve faklı alanlara yönelik destek veriyor."

TKDK uzmanları da programı takip eden üreticilere çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirini anlatarak, bitkisel üretim, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile bunların işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri gibi alanlarda başvuru yapılabileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Konferans, Kırşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKDK, Kırşehir'de IPARD 3 Programı kapsamında 2. başvuru çağrı ilanını tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
07:48 Bahçeli’den sürpriz basın toplantısı Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:55 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
07:43 Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir’den destek: Birbirleriyle mutlular Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 11:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: TKDK, Kırşehir'de IPARD 3 Programı kapsamında 2. başvuru çağrı ilanını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement