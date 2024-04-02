TKDK Tekirdağ İrtibat Bürosu IPARD 3 Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tekirdağ İrtibat Bürosu tarafından IPARD 3 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Vali Recep Soytürk yaptı.
Soytürk, TKDK 'ya yapılacak başvuruları önemsediklerini söyledi.
TKDK Tekirdağ İrtibat Bürosunun çalışmalarına başladığını anımsatan Soytürk, "Tarım, Trakya'da oldukça gelişmiş, verimli topraklarımız var. Çok aydın ve tekniğe önem veren ziraatçılarımız var. Bu desteklerin onlara yol açacağını ve tarımda önemli yol kat edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da program kapsamında üretilecek projeleri beklediklerini ifade etti.
TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender hibeler ve projeler hakkında bilgi verdi.
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