TKH'dan Bakan Tekin'e İstifa Çağrısı

(ANKARA)- Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine ilişkin sözlerine tepki göstererek, "İslam ve din arkasına saklanarak sinsi sinsi devleti tarikatlara teslim etmeye çalışan ve Anayasa'yı açıkça ihlal eden laiklik düşmanı Milli Eğitim Bakanı istemiyoruz. Yusuf Tekin istifa" açıklamasını yaptı.

TKH, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, aralarında sanatçı, gazeteci ve yazarların bulunduğu 168 kişinin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye ilişkin eleştirileriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Laiklik düşmanı Milli Eğitim Bakanı istemiyoruz!" başlıklı açıkamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızı okullarda dini ayin, ibadet ve törenlere katılmaya zorlayan, çocuklarımıza dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya dayatan, zorunlu din dersleri dışında ailelerin onayı alınmadan okullarda başka dini eğitimler koyan, çocuklar arasında ayrımcılık yapan, ramazan etkinlikleri adıyla çocuklara irticai fikirleri yayan, okullarda sorgu odaları kurarak çocuklarımızı sorguya çeken, kültürel etkinlik ve milli değerler adıyla okullara tarikat ve cemaatlerin sapkın fikirlerini sokan, çocuklarımızın beyinlerini yıkayan, FETÖ benzeri tarikatlar ve cemaatlerle protokol imzalayarak Cumhuriyet düşmanlarına destek veren Laiklik tanımını dahi bilmeyen, devletin dini olamayacağını anlayamayan, İslam ve din arkasına saklanarak sinsi sinsi devleti tarikatlara teslim etmeye çalışan ve Anayasayı açıkça ihlal eden laiklik düşmanı Milli Eğitim Bakanı istemiyoruz! Yusuf Tekin istifa!"