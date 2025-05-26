TKH'den 'Yeni Anayasa'ya Hayır Çağrısı - Son Dakika
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TKH'den 'Yeni Anayasa'ya Hayır Çağrısı

26.05.2025 19:19
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Türkiye Komünist Hareketi, AKP'nin yeni Anayasa girişimine karşı güçlü bir itiraz ve örgütlü mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA)- Türkiye Komünist Hareketi, "Ülkenin dört bir yanında 'AKP Anayasası'na Hayır Komiteleri' kurularak, AKP'nin yürüteceği sürece karşı güçlü bir itiraz ve örgütlü bir halk hareketi yükseltilmelidir. Bu ülkenin geleceğinde ne AKP'ye ne de istibdat anayasasına yer vardır! Bu ülkenin geleceğinde laik, bağımsız bir emeğin cumhuriyeti vardır. Yeni bir cumhuriyet için gerici AKP iktidarının istibdat anayasasına hayır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Yeni Anayasa gündemiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AKP tarafından bir kez daha 'Yeni Anayasa' gündemi Türkiye'nin önüne getirilmiş durumda. 2010 ve 2017 referandumlarıyla Anayasa'yı değiştiren ve yeni bir rejim kuran AKP, bu sefer rejimi 'ebedi' kılmak istiyor. Emperyalist merkezlerin ihtiyaçları ile kendi bekası arasında bağlantı kurmayı ihmal etmeyen iktidarın Anayasa girişimi, bu ülkenin emekçi halkının yarınının 'istibdata' teslim edilme çabasıdır. İçeride her türlü baskıyı adet haline getiren, hukuku siyaseti düzenlemenin bir aracı haline dönüştüren, şantaj ve pazarlığı 'siyaset yapmak' olarak gören iktidarın elinden çıkacak bir Anayasa'nın Türkiye'nin emekçi halkı için geri dönüşsüz bir süreci tetikleyeceği açıktır.

"AKP'nin Türkiye'nin geleceğinde bir yeri yoktur"

Türkiye'nin ilerici mirasına; laiklik, bağımsızlık ve kamuculuk hedeflerine karşı olan AKP'nin 'demokrasi' maskesi takarak Anayasa yapma girişimine soyunması bir garabettir. Dün FETÖ ile i şbirliği yapıp yargıyı kıskaç altına alan, OHAL döneminde 'mühürsüz oylar' ile 'başkanlık rejimini' geçiren AKP'nin, bugün 'Türkiye'nin geleceği için Anayasa yapmak zorunludur' demesi rejimin kalıcılaşma hevesine denk düşüyor.  Sermayenin ve emperyalizmin kullanışlı partisi olan AKP'nin Türkiye'nin geleceğinde bir yeri yoktur ve bu nedenle gerçekleştirmek istediği Anayasa değişikliğinin meşru bir yanı bulunmamaktadır.

Cumhuriyet ile hesaplaşmayı kafasına koyan AKP iktidarının, politik, toplumsal, hukuki ve ideolojik çerçeveyi yeni rejimle tam boy uyumlu hale getirme çabası olan 'Yeni Anayasa' girişiminin, 1921 Anayasası referanslarıyla 'tartıştırılma' çabası tarihin çarpıtılmasının dikkat çekici bir örneğidir. Cumhuriyet tarihini İslamcı, milliyetçi ve liberal referanslarla yeniden yazmaya çalışan AKP, Cumhuriyet'in tarihsel ilerleme anlamına gelen adımlarını tarihten ve emekçilerin aklından silme arayışındadır. Kürt sorununda çözümü, yeni Anayasa sürecinin 'sosu' olarak kullanan bir iktidarın bu türden bir tarih çarpıtmasına şaşırılmaması gerekmektedir.

AKP'nin yukarıda bahsettiğimiz istibdadın kalıcılaşması arayışı, başkanlık rejiminin 'restore' edilerek emekçi halkın önüne konulmasından öte bir anlam doğurmayacaktır. Bu noktada AKP'nin Anayasa ile ilgili açmak istediği sürece, 'ilk dört madde' ile sınırlı kalmak kaydıyla 'itiraz' etmek iktidara istediği türden bir manevra alanı vermekten başka bir karşılığı olmayacaktır. Gericiliğe anayasal kılıf bulmayı isteyen, bölgede emperyalizmin istediği türden bir yeniden yapılanmanın aracı olarak Anayasa'yı kullanan iktidarın esas sorgulanması gereken yanı Anayasa yapma ehliyetinin bulunmamasıdır.

"AKP'nin 'Yeni Anayasa' girişimi: Emekçiler için patronların sömürüsünün katmerleşmesi demektir"

Türkiye'nin ilerici birikiminin, laik, yurtsever, cumhuriyetçi, devrimci ve sosyalistlerinin bu bilinçle Anayasa sürecine 'hayır' demesi gerekmektedir. AKP'nin 'Yeni Anayasa' girişimi: Emekçiler için patronların sömürüsünün katmerleşmesi demektir. Aydınlar için ülkenin bir açık hava hapishanesi haline gelmesi demektir. Gençler için geleceksizliğin tescillenmesi demektir. Kadınlar için gericiliğin tam boy bir biçimde tahakküm kurması demektir.

Böyle bir atmosferde AKP ile her türden diyaloğa, pazarlığa, tartışmaya girmek yukarıda söz ettiklerimizin emekçiler, aydınlar, gençler, kadınlar için gerçekleşmesi demektir. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, 2023 yılında gerçekleştirdiği 3.Kongresi'nde ilan ve 2024 yılı Konferansı'nda teyit ettiği üzere AKP'nin Anayasa konulu girişimlerine her anlamda karşı duracağını belirtmiştir. Partimiz, bir kez daha bu tutumu ilan ederken, yeni Anayasa girişimine karşı bu ülkenin emekçilerini, gençlerini, kadınlarını, aydınlarını ve ilerici birikimini laiklik, bağımsızlık, cumhuriyet ve emek için birlikte harekete geçmeye çağırır.

"Bu ülkenin geleceğinde ne AKP'ye ne de istibdat anayasasına yer vardır"

Türkiye Komünist Hareketi, yeni Anayasa girişimine karşı tüm sosyalistleri bu ülkenin ilerici birikimiyle birlikte örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırır. Ülkenin dört bir yanında 'AKP Anayasası'na Hayır Komiteleri' kurularak, AKP'nin yürüteceği sürece karşı güçlü bir itiraz ve örgütlü bir halk hareketi yükseltilmelidir. Bu ülkenin geleceğinde ne AKP'ye ne de istibdat anayasasına yer vardır! Bu ülkenin geleceğinde laik, bağımsız bir emeğin cumhuriyeti vardır. Yeni bir cumhuriyet için gerici AKP iktidarının istibdat anayasasına hayır!

Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKH'den 'Yeni Anayasa'ya Hayır Çağrısı - Son Dakika

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