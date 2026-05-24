TKP'den CHP Tahliyesine Sert Tepki

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Genel Merkezi'nin tahliye kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Parti binasına polis marifetiyle girmeyi göze alacak kadar kendini kaybetmiş biri CHP'yi yönetemeyeceğine göre iktidar bir süre ana muhalefetsiz bir siyasi yapıyla yola devam etmeye karar vermiş demektir. Bu da toplumsal açıdan kendi altındaki halıyı çekmekten başka bir anlam ifade etmez" dedi.

Okuyan, şunları kaydetti:

"Parti binasına polis marifetiyle girmeyi göze alacak kadar kendini kaybetmiş biri CHP'yi yönetemeyeceğine göre iktidar bir süre ana muhalefetsiz bir siyasi yapıyla yola devam etmeye karar vermiş demektir. Bu da toplumsal açıdan kendi altındaki halıyı çekmekten başka bir anlam ifade etmez. Bunun sonuçları zaman içinde ve sürprizlerle kendini gösterecektir. Beri yandan CHP yönetimine 'dışarıdan' akıl veren çok. Ancak anlaşılmayan nokta kafalardaki 'direniş' hattı için CHP'nin uygun bir zemin sunmadığıdır. Özgür Özel ve arkadaşlarının eli tarihsel, sınıfsal, ideolojik ve de hukuki açıdan bağlıdır. Bu bağın çözülmesi imkansızdır."