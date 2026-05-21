TKP'den CHP'ye Yargı Müdahalesine Tepki

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine ilişkin karara tepki göstererek, CHP'ye yönelik yargı müdahalesinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

TKP, sosyal medya hesabından "CHP'ye yargı müdahalesi kabul edilemez" başlıklı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İktidar CHP yönetimini değiştirdi. Kimse 'ama yargı kararı' demesin. İktidarın, seçme ve seçilme hakkını kısıtlama doğrultusundaki adımlarına, partilerin içişlerine doğrudan müdahale de eklenmiş oldu. CHP'nin son üç yılda gerçekleşen kongre ve seçilen yönetimlerini 'geçersiz' olarak ilan eden ve partiye Genel Başkan atayan siyasi iktidarın bunu hangi hesaplarla yaptığını biliyoruz. Bu kararın aylar önce alındığını, uygun bir anın kollandığını ve ayrıntılar üzerinde çalışıldığını da. İktidarın bu hamlesini değerlendirirken, CHP'nin iç meseleleri, yerel yönetimlerde yaşananlar, CHP'nin içine doldurulduktan sonra ama tehditle ama isteyerek iktidara sığınanlar hiçbir biçimde gündem edilmemelidir. Bunlar ayrı konulardır, ayrıca tartışılmalıdır. Şu an ise vurgulanması gereken bellidir: CHP'ye dönük 'yargı' müdahalesi hiçbir biçimde kabul edilemez."

Siyasi partilerin iktidar tarafından dizayn edilmesi ne 'yolsuzluklarla mücadele' gerekçesiyle meşrulaştırılabilir ne de partilerin iç işleyişlerinin bu konuda tanımlanmış kurumlar dışında mahkemeler marifetiyle denetlenmesi kabul edilebilir. Her tarafı arızalı siyasi partiler ve seçim kanununun toptan tasfiyesi anlamına gelen bu hukuksuzluğu Türkiye Komünist Partisi hiçbir biçimde tanımamaktadır. CHP yönetimi ile bu kararla parti yönetimine getirilenlerin bir uzlaşmayla süreci yönetip yönetmeyecekleri CHP'yi ilgilendirir. TKP açısından ise kritik olan, onca iç sorun ve hiziple boğuşan iktidar partisinin başka partileri yönetmeye kalkmasıdır. Bu kabul edilemez."