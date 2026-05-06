TKP'den Madencilere Dayanışma Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TKP'den Madencilere Dayanışma Ziyareti

06.05.2026 02:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKP, Doruk Madencilik işçilerine destek ziyaretinde bulundu. İşçiler hakları için direnişte.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan Doruk Madencilik işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Banu Ünver, "Maden işçileri direnişlerine devam ediyorlar ve haklarını alana kadar mücadele etmeye devam edecekler" dedi.

Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren ve açlık grevinin 8. gününde olan Doruk Maden işçileri, Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi. Polis ekiplerinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine işçiler, oturma eylemine başladı.

Madencilere destek için alana gelen TKP'lilere polis müdahalede bulundu. Partiden yapılan açıklamada, "Polis saldırısına karşı madencilerin yanındayız. Bu memleket sermayenin bekçilerinin değil emekçilerindir. İşçi düşmanı AKP elini madenciden çek" denildi.

"Öyle 'tek adam rejimi' denerek bu açık gerçek perdelenmemeli"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partili arkadaşlarımıza ve madencilere desteğe gidenlere dönük saldırılar iktidarın sınıf karakterinin çıplak halidir. Öyle 'tek adam rejimi' denerek bu açık gerçek perdelenmemeli. AKP patron sınıfına ne istediyse vermekte, aşağıdaki görüntüleri yaratmaktan hiç çekinmemektedir" ifadelerini kullandı.

Müdahalenin ardından TKP Ankara İl Başkanı Ünver, şu açıklamayı yaptı:

"Maden işçileri haklarını aramak için, hesap sormak için Enerji Bakanlığına yürümek istedi. Biz tüm Ankaralıları bu yürüyüşe eşlik etmek, birlikte olmak için Kurtuluş Parkı'na çağırdılar. ve Türkiye Komünist Partisi de maden işçilerinin yanında olmak için oradaydı. Ama işçi düşmanı holdinglerin yanında olan, holdinglerin temsilcisi AKP iktidarı, bugün yine işçiye ve maden işçisinin yanında olan devrimcilere müdahale etti, saldırdı."

TKP'nin maden işçilerinin yanında olduğunu, direnişin kararlılıkla süreceğini belirten Ünver, "Maden işçileri direnişlerine devam ediyorlar ve haklarını alana kadar mücadele etmeye devam edecekler. Türkiye Komünist Partisi maden işçilerinin yanındadır. Buradan sesleniyoruz, hodri meydan işçi düşmanı AKP, onların temsil ettiği holdingler bu ülkeden defolup gidecek. Bütün madenler, bu ülkede emekçilerin alın teriyle yarattığı her şey devletleştirilecek. Maden işçileri kazanacak. İnsanca yaşanan bir ülke mutlaka kurulacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP'den Madencilere Dayanışma Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:51:44. #7.12#
SON DAKİKA: TKP'den Madencilere Dayanışma Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.