TKP'den NATO Protesto Açıklaması

(ANKARA) - TKP, düzenlediği NATO karşıtı eylemlerde 145 parti üyesinin gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ankara'da, Kocaeli'nde, Soma'da gözaltına alınan 145 TKP'linin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. NATO'culuğa karşı çıktıkları için gözaltına alınan, tutuklanan tüm devrimciler için de aynı talebi yineliyoruz. NATO'ya hayır demek değil, NATO'culuk suçtur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), NATO zirvesi yaklaşırken Ankara'da düzenlenen NATO karşıtı eylemde ve Kocaeli ile Soma'da 145 parti üyesinin gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'NATO'yla mücadele bir suç değil bir sorumluluktur' demiştik. AKP iktidarı ise, Filistin'de katliam sürerken, İran'a dönük ABD-İsrail saldırganlığının nereye evrileceği belli değilken, Ukrayna'daki savaşın kapsamının genişlemesi gündemdeyken NATO'yu protesto etmeyi suç olarak tanımlamaya çalışıyor. Bunu kabul etmeyeceğimizi söylemiştik. Darbelerin, siyasi cinayetlerin, katliamların, işgallerin arkasındaki güçlerden biri olan NATO bakanlık ya da valilik kararnameleri ile temize çıkartılamaz. İnsanlık buna izin vermez, tarihsel gerçekler bu şekilde değiştirilemez."

"ÜLKENİN YURTSEVERLERİNİ NATO BAYRAĞIYLA KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu iktidarın temsilcileri ve yandaşları daha düne kadar 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sorumluluğuyla ilgili olarak NATO'yu ve batılı emperyalist ülkeleri işaret etmekte, 'artık eski Türkiye yok' diye övünmekteydi. Şimdi yine 'artık eski Türkiye yok' diyerek ülkenin yurtseverlerini, devrimcilerini, komünistlerini ellerindeki NATO bayrağı ile korkutmaya çalışıyorlar.

Ülkemizin NATO'ya üye olduğu 1952'den bu yana bir değişiklik yok bu düzenin efendilerinin cephesinde. Bir taraftan vatan-millet edebiyatı yapıp diğer taraftan ABD başta olmak üzere emperyalist ülkelerin dümen suyunda bölge gücü olmaya çalışmaktan hiç vazgeçmediler. Biz de emperyalizme ve onun NATO başta olmak üzere bütün kurumlarına karşı mücadele etmekten vazgeçmedik. Gün geldi 6. Filo'ya karşı, gün geldi yabancı üslere karşı, gün geldi yanıbaşımızdaki işgal girişimlerine karşı, gün geldi savaşa karşı durduk, durmaya devam edeceğiz. NATO zirvesi yaklaşırken tanık olduğumuz pişkinlik, zorbalık ve onursuzluğu kabul etmeyen, sesini çıkaran, eylem yapan herkes, her parti, her örgüt, her kesim Türkiye'nin üzerine yapıştırılmak istenen 'kolektif işbirlikçilik yaftasını yırtıp atmıştır.

"ANKARA'DAKİ EYLEM YAYGIN DESTEK BULDU"

TKP'nin dün Ankara'da Kızılay Meydanı'nda 'NATO'ya karşı durmak bir görevdir' diyerek gerçekleştirdiği eylemin çok yaygın bir destek bulması iktidarın bütün çabalarına rağmen Türkiye'nin bağımsızlıkçı, anti-emperyalist damarlarının kurutulamadığının kanıtıdır.

Ancak mücadele sürüyor ve bilmeliyiz ki bu mücadele henüz başarının çok uzağında. Düzen partilerinin tamamının NATO'yu meşrulaştırmak için çabaladığı, halkımızın aklına on yıllardır NATO'nun Türkiye'nin güvenliğini sağladığı yalanının sokulduğu koşullarda 85 milyonluk bir ülkede binlerle sayılacak protesto gösterileri düzenlendi diye ya da yasak ve engellemeleri tanımadığımızı bir kez daha kanıtladığımız için rahatlayacak değiliz.

"ASIL GÖREVİMİZ TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRMEK"

Tarihe ve topluma not düşüyoruz ama asıl görevimiz tarihin akışını değiştirmektir. Türkiye emperyalizmden, çokuluslu tekellerden, sömürüden arındırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ankara'da, Kocaeli'nde, Soma'da gözaltına alınan 145 TKP'linin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. NATO'culuğa karşı çıktıkları için gözaltına alınan, tutuklanan tüm devrimciler için de aynı talebi yineliyoruz. NATO'ya hayır demek değil, NATO'culuk suçtur. Bunu kimse unutmasın. Polis şiddeti sonucunda yaralanan bütün partili arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, dayanışma gösteren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz."