TKP'den NATO Zirvesine Karşı Miting

07.05.2026 15:32
TKP, NATO zirvesine karşı 4-12 Temmuz'u 'NATO Karşıtı Zirve haftası' ilan etti ve miting düzenleyecek.

(ANKARA) - TKP, 7-8 Temmuz 'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine karşı, 4-12 Temmuz arasındaki haftayı "NATO Karşıtı Zirve haftası" ilan etti, 5 Temmuz'da Ankara'da miting yapılacak.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliğinin karşısındaki en büyük tehditlerden biri olan çokuluslu tekellerin eli kanlı örgütü NATO, 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir zirve düzenleyecek. AKP iktidarı ve patronlar, NATO liderlerini lüks ve şatafatla ağırlamak için aylar öncesinden kolları sıvadılar. Şeker Fabrikası'nın lojmanlarını yıkıp Trump'ın uçağına iniş pisti yaptılar. Milyarlarca liraya VIP salonu inşa edip kendilerine verilecek yeni ihaleleri beklemeye başladılar… Evet, onlar hazırlanıyor ancak ülkemizde NATO zirvesi öncesi kolları sıvayan, hazırlananlar onlardan ibaret değil. Bu ülkenin yurtseverleri, cumhuriyetçileri ve komünistleri memleketlerine sahip çıkıyor, dünyanın en büyük terör örgütü NATO'yu ülkemizden söküp atmak için hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye Komünist Partisi, 4 Temmuz-12 Temmuz haftasını 'NATO KARŞITI ZİRVE' olarak ilan ediyor. Bu zirve kapsamında konferanslar, sergiler, etkinlikler gerçekleştirilecek, halkımızın NATO karşıtı direnci gün gün yükseltilecek."

Ayrıca 5 Temmuz'da Ankara'da, NATO karşıtı Zirve kapsamında büyük bir miting düzenlenecek. Tüm yurtseverleri, cumhuriyetçileri ve devrimcileri zirveyi ve mitingi hep birlikte güçlendirmeye çağırıyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz, NATO'yu bu topraklardan söküp atacağız. Bu memleket bizim, kahrolsun emperyalizm!"

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
