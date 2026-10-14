TKP, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'kontrolü kaybeden iktidar' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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TKP, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'kontrolü kaybeden iktidar' diyerek tepki gösterdi

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TKP, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'kontrolü kaybeden iktidar\' diyerek tepki gösterdi
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TKP, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek AKP'nin kontrolü kaybettiğini savundu. TKP açıklamasında meselenin sadece halkın haber alma özgürlüğüne yönelik operasyon değil, kontrolü kaybeden iktidarın halk için oluşturduğu büyük tehdit olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek "AKP kontrolü kaybetmektedir. Mesele sadece halkın haber alma özgürlüğüne yönelik bir operasyon değil, içerde ve dışarda kontrolü kaybeden iktidarın halkımız için oluşturduğu büyük tehdittir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İktidarın belediye operasyonlarına, siyasetçi transferlerine, fon soygununa, Yemen'de ABD ve İsrail çıkarları için savaş hazırlıklarına bu sabah muhalif medyayı susturmaya yönelik yeni bir hamlesi eklendi. Halk TV'ye atanan kayyum iç ve dış politikada süren çaresizliğin son göstergesidir. AKP kontrolü kaybetmektedir. Mesele sadece halkın haber alma özgürlüğüne yönelik bir operasyon değil, içerde ve dışarda kontrolü kaybeden iktidarın halkımız için oluşturduğu büyük tehdittir. Ne baskı ve sansür mekanizmalarınız ne de yanı başınızda yarattığınız medya imparatorluğu toplumu susturmaya yetecek."

Kaynak: ANKA
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